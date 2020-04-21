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صحة حفر الباطن تغلق تحفظياً منشأة صحية خاصة بعد رصد عدد من المخالفات

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صحة حفر الباطن تغلق تحفظياً منشأة صحية خاصة بعد رصد عدد من المخالفات

صحة حفر الباطن تغلق تحفظياً منشأة صحية خاصة بعد رصد عدد من المخالفات
http://almnatiq.net/?p=856063
المناطق - حفرالباطن
أغلقت مديرية الشؤون الصحية بحفر الباطن ممثلة بإدارة الالتزام منشأة صحية خاصة (مختبر) تحفظياً بعد صدور القرار من لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة بالمديرية, وذلك بعد رصد عدد من المخالفات بعدم استيفاء معايير صحية واجب توفرها في المنشأة الصحية ومنها نقص في الكوادر الطبية والتجهيزات، وعدد من المخالفات الأخرى، حيث أصدرت اللجنة بناء على ذلك قرارها بالإغلاق التحفظي.

وأكدت صحة حفر الباطن على حرصها الدائم في متابعة وتقييم المنشآت الصحية ورصد أي مخالفات تؤثر سلباً على عملها لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمراجعين حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

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