احدث الأخبار

تراحم تبوك تقدم مبادرة عطاء ووفاء تزامناً مع جائحة كورونا
منطقة تبوك
 “ساما” تحدد أوقات عمل البنوك ومراكز التحويل “وسريع”خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر
أبرز المواد
 وزراء زراعة مجموعة العشرين: نلتزم بالتعاون الوثيق لحماية الأمن الغذائي على المستوى العالمي
أبرز المواد
 رئاسة شؤون الحرمين الشريفين تستكمل أعمال تنظيف وتعقيم ثوب وسطح الكعبة المشرفة
أبرز المواد
 المملكة : مستعدون لإجراءات إضافية لضبط سوق النفط
أبرز المواد
 صحة حفر الباطن تنظم حملة توعوية في مساكن العمال بمشاركة جاليات حفر الباطن
المنطقة الشرقية
 جائزة بقيمة 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن الإرهابي زعيم تنظيم داعش
أبرز المواد
 ظريف يورط نفسه: سنصدر أجهزة تنفس!
أبرز المواد
 صحة حفر الباطن تغلق تحفظياً منشأة صحية خاصة بعد رصد عدد من المخالفات
المنطقة الشرقية
 بعد تداول معلومات تفيد بأن صحته متدهورة .. أميركا: لا نعلم شيئاً عن حالة زعيم كوريا الشمالية
أبرز المواد
 أمانة الشرقية: تعقيم مستمر لمسالخ اللحوم بعد الانتهاء من العمل اليومي
المنطقة الشرقية
 بنك الدم بمستشفى المجمعة يختتم حملة(تبرع بلاتجمع) بالشراكة مع الجامعة ونادي الفيحاء
منطقة الرياض
تراحم تبوك تقدم مبادرة عطاء ووفاء تزامناً مع جائحة كورونا

تراحم تبوك تقدم مبادرة عطاء ووفاء تزامناً مع جائحة كورونا

منطقة تبوك
“ساما” تحدد أوقات عمل البنوك ومراكز التحويل “وسريع”خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر

“ساما” تحدد أوقات عمل البنوك ومراكز التحويل “وسريع”خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر

أبرز المواد
وزراء زراعة مجموعة العشرين: نلتزم بالتعاون الوثيق لحماية الأمن الغذائي على المستوى العالمي

وزراء زراعة مجموعة العشرين: نلتزم بالتعاون الوثيق لحماية الأمن الغذائي على المستوى العالمي

أبرز المواد
رئاسة شؤون الحرمين الشريفين تستكمل أعمال تنظيف وتعقيم ثوب وسطح الكعبة المشرفة

رئاسة شؤون الحرمين الشريفين تستكمل أعمال تنظيف وتعقيم ثوب وسطح الكعبة المشرفة

أبرز المواد

جائزة بقيمة 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن الإرهابي زعيم تنظيم داعش

جائزة بقيمة 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن الإرهابي زعيم تنظيم داعش
http://almnatiq.net/?p=856069
المناطق - وكالات

بعدما تسربت معلومات في وقت مبكر من الثلاثاء، تفيد بأن زعيم داعش الجديد أبو إبراهيم القرشي، دخل الأراضي العراقية، مستغلاً انشغال العالم بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، أعلن الحساب الرسمي لبرنامج “مكافآت من أجل العدالة” التابع لوزارة الخارجية الأميركية جائزة بقيمة 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن الإرهابي خليفة البغدادي.

وفي تغريدة عبر تويتر، جاء إعلان الخارجية بأن الإرهابي القرشي قد قام بجرائم كبيرة جداً، داعية من يعرف معلومات تودي إلى مكانه التواصل معها معلتة عن مبلغ 5 ملايين دولار، وكتبت: “إخواني أهل الغيرة العراقيين، قام هذا الإرهابي الـ داعشي حجي عبدالله بجرائم لا تُعد ولا تُحصى ضد الأبرياء من إخوانكم. تواصلوا معنا إن كانت لديكم معلومات تؤدي إلى التعرف على أو تحديد موقع هذه الإرهابي”.

يشار إلى أن معلومات كانت أفادت بأن تنظيم داعش الإرهابي بدأ يستغل أزمة كورونا لإعادة ترتيب هيكله وترتيب شتات عناصره، فقد أفاد مصدر أمني عراقي بأن زعيم داعش الجديد، أبو إبراهيم القرشي، دخل الأراضي العراقية مؤخرا، فيما تعمل الجهات الأمنية من أجل تحديد مكانه الجغرافي، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.

ونوّه المصدر إلى أن التنظيم قام بتنفيذ عدة عمليات إرهابية خلال الأسابيع القليلة الماضية، كانت عبارة عن هجمات غير مؤثرة استهدفت نقاطاً عسكرية ومناطق تابعة لعشائر ساعدت القوات العراقية في الحرب ضده.

بدورها، تعمل القوات العراقية على تحديد خارطة الهجمات الأخيرة التي نفذها داعش، والتي يمكن أن تكشف نقطة الانطلاق لعناصر التنظيم وتتبعهم، حيث سيتم رصد المناطق في كركوك وصلاح الدين وصحراء الحضر وجبال مخمور وزمار وسلسلة جبال حمرين شمال العراق.

تاريخ أسود

ويعتبر القرشي، الزعيم الجديد للتنظيم عراب الأيديولوجيا المتطرفة التي ينتهجها داعش في العنف والقتل.

كما أن للرجل تاريخاً أسود في التنكيل بالمدنيين، وسجله حافل بانتهاكات بحق النساء والأطفال، خاصة الإيزيديين الذين قاد ضدهم حملة قمع عنيفة فترة سيطرة التنظيم على مساحات واسعة من العراق.

وتكشف المعلومات الاستخباراتية أن انضمامه لداعش لم يكن أول مراحله في التطرف، إذ إنه كان قد انخرط في صفوف تنظيم القاعدة بالعراق.

ويعد “الهاشمي القرشي”، في الواقع أحد مؤسسي التنظيم ومن كبار منظريه العقائديين، ينحدر المولى من الأقلية التركمانية في العراق، ما يجعله واحداً من القادة غير العرب القلائل في التنظيم.

ليس أول إعلان!

إعلان الخارجية اليوم لم يكن الأول، ففي أغسطس/آب من العام الماضي، عرض برنامج “المكافآت من أجل العدالة” التابع لوزارة الخارجية الأميركية مكافأة تصل أيضا إلى 5 ملايين دولار مقابل القبض على الزعيم الجديد لداعش، وحينها وصفه البرنامج على أنه “خليفة محتمل للبغدادي، واستمر هذا العرض حتى بعد مقتل البغدادي، وبهذا غدا أكثر الرجال المطلوبين في العالم.

وبحسب موقع “المكافآت من أجل العدالة” حينها، فإن المولى الذي يعرف أيضاً باسم حجي عبد الله، كان باحثاً دينياً في المنظمة السابقة لداعش وهي منظمة القاعدة في العراق، وارتفع في الصفوف ليتولى دور قيادي كبير في داعش.

زعيم داعش الجديد

إلى ذلك أضاف الموقع أنه بصفته “واحداً من أكبر الأيديولوجيين في داعش، ساعد حجي عبد الله على قيادة وتبرير اختطاف وذبح وتهريب الأقلية الدينية الأيزيدية شمال غربي العراق، ويعتقد أنه يشرف على بعض العمليات الإرهابية العالمية للتنظيم، منها ما وصفته الأمم المتحدة بأنها إبادة جماعية.

يذكر أن داعش بعد مقتل البغدادي في أكتوبر الماضي، وخسارته مناطق كثيرة، كان بدأ جمع شتاته في سوريا والعراق مجددا، وبدأ بشن هجمات على معارضيه، وخطط لتهريب مقاتليه المعتقلين، وكذلك استغل نقاط الضعف الأمنية لكلا البلدين بإغراء الشباب للانضمام لصفوفه والنهوض، مستفيدا من احتياط يملكه بقيمة 100 مليون دولار لترتيب أموره.

روابط ذات صلة

“ساما” تحدد أوقات عمل البنوك ومراكز التحويل “وسريع”خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر

“ساما” تحدد أوقات عمل البنوك ومراكز التحويل “وسريع”خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر
وزراء زراعة مجموعة العشرين: نلتزم بالتعاون الوثيق لحماية الأمن الغذائي على المستوى العالمي

وزراء زراعة مجموعة العشرين: نلتزم بالتعاون الوثيق لحماية الأمن الغذائي على المستوى العالمي
رئاسة شؤون الحرمين الشريفين تستكمل أعمال تنظيف وتعقيم ثوب وسطح الكعبة المشرفة

رئاسة شؤون الحرمين الشريفين تستكمل أعمال تنظيف وتعقيم ثوب وسطح الكعبة المشرفة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*