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صحة حفر الباطن تنظم حملة توعوية في مساكن العمال بمشاركة جاليات حفر الباطن

صحة حفر الباطن تنظم حملة توعوية في مساكن العمال بمشاركة جاليات حفر الباطن
http://almnatiq.net/?p=856072
المناطق - حفرالباطن
نظمت صحة حفر الباطن حملة توعوية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19)، وذلك في مساكن العمالة وبمشاركة جاليات حفر الباطن، وذلك للتأكد من إلمام العمال بالضوابط والاشتراطات والتحقق من مدى التزامهم بالوقاية من فيروس كورونا.

وشملت الحملة على فحص العمال والتأكد من سلامتهم وتوعيتهم بعدة لغات حول الأعراض وطرق الوقاية، وذلك من خلال النظافة الشخصية وعدم لمس الوجه باليدين مع توضيح طرق غسل اليدين بالشكل الصحيح وتعريفهم بالسلوكيات الخاطئة إلى جانب تقديم النصائح عند ظهور الأعراض التنفسية، وإجراءات العزل الصحي في المنزل مع توزيع دليل صحي يحتوي على مجموعة من الأسئلة الشائعة عن هذا الفيروس والإجابة عليها بعدة لغات، بهدف رفع معدل الوعي الصحي بين المقيمين ،وتأتي هذه الحملة ضمن الإجراءات الاحترازية التي تنفذها صحة حفر الباطن لنشر الوعي العام سعياً للوقاية من فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره .

 

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