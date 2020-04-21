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رئاسة شؤون الحرمين الشريفين تستكمل أعمال تنظيف وتعقيم ثوب وسطح الكعبة المشرفة

رئاسة شؤون الحرمين الشريفين تستكمل أعمال تنظيف وتعقيم ثوب وسطح الكعبة المشرفة

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رئاسة شؤون الحرمين الشريفين تستكمل أعمال تنظيف وتعقيم ثوب وسطح الكعبة المشرفة

رئاسة شؤون الحرمين الشريفين تستكمل أعمال تنظيف وتعقيم ثوب وسطح الكعبة المشرفة
http://almnatiq.net/?p=856078
المناطق - واس

باشرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة عبر فريق فني مختص, أعمال تنظيف وتعقيم ثوب وسطح الكعبة المشرفة، وذلك وفق الجدول الدوري المخصص على مدار العام.
وتمت عمليات التنظيف والتعقيم في وقت وجيز، عبر فريق فني مختص يعمل بأحدث الأجهزة والآليات الحديثة التي توفرها الرئاسة من أجل إزالة العوالق الترابية والحفاظ على نظافة ورونق الكعبة المشرفة، خصوصاً مع اقتراب دخول شهر رمضان المبارك الذي يتطلب تهيئة الأجواء الروحانية والإيمانية بالحرمين الشريفين، وبذل كل ما من شأنه تقديم أرقى الخدمات لهما، بما يحقق تطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله – وتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.
يذكر أن أعمال التنظيف والتعقيم تجري بإشراف ومتابعة من وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد بن محمد المنصوري، للتأكد من تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة المتبعة.

 

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