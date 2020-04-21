“ساما” تحدد أوقات عمل البنوك ومراكز التحويل “وسريع”خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر

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حددت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، مواعيد عمل البنوك والمصارف ومراكز التحويل والنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة “سريع” خلال شهر رمضان المبارك وكذلك إجازة عيد الفطر للعام الجاري 1441هـ، وإلحاقاً بتعليمات المؤسسة في شأن تنظيم عمل المؤسسات المالية “عن بُعد” وفق ضوابط محددة.

وأوضحت المؤسسة في تعميم لها، أن أوقات العمل اليومية لفروع البنوك خلال أيام عمل شهر رمضان الكريم ستكون من الساعة (العاشرة) صباحاً حتى الساعة (الثانية) مساءً، على أن يتم الإعلان عن هذه الفروع وأوقات عملها عبر الوسائل المتاحة، بينما تكون أوقات العمل اليومية لمراكز التحويل خلال الفترة من الساعة (السابعة) صباحاً حتى الساعة (الرابعة) مساءً، وفقاً لتقدير مراكز التحويل، على ألّا تقل ساعات عمل هذه المراكز عن (5) ساعات يومياً، وأن يتم الإعلان عن هذه المراكز وأوقات عملها عبر الوسائل المتاحة، فيما حددت بداية إجازة عيد الفطر المبارك بنهاية عمل يوم الخميس ٢٨ / ٩ / ١٤٤١هـ الموافق ٢١ / ٥ / ٢٠٢٠م، على أن تستأنف البنوك أعمالها يوم الأحد ٨ / ١٠ / ١٤٤١هـ الموافق ٣١ / ٥ / ٢٠٢٠م (حسب تقويم أم القرى)، مؤكدة في هذا الصدد؛ على البنوك ومراكز التحويل وجوب فتح عدد من فروعها في الأماكن التي تستدعي الحاجة التعامل مع البنوك للعمل في فترات معينة خلال عطلة عيد الفطر المبارك، وإبلاغ المؤسسة بأسماء هذه الفروع ومواعيد عملها والإعلان عن ذلك بالوسائل المناسبة.

وبشأن النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة “سريع”، بينت مؤسسة النقد؛ أن أوقات عمل نظام “سريع” خلال أيام عمل شهر رمضان الكريم ستكون من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الرابعة عصراً. فيما ينتهي عمل النظام خلال شهر رمضان الكريم بنهاية عمل يوم الخميس 28 / 9 / 1441هـ الموافق 21 / 5 / 2020م، على أن يعود للعمل يوم الثلاثاء 3 / 10 / 1441هـ الموافق 26 / 5 / 2020م (حسب تقويم أم القرى)، مع التنبيه بأن غرف المقاصة ستعمل بالتوافق مع ساعات وأيام عمل نظام سريع.