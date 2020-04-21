تراحم تبوك تقدم مبادرة عطاء ووفاء تزامناً مع جائحة كورونا

المناطق- تبوك- علي العميري:

كرمت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة تبوك اليوم طلاب وطالبات الاسر المستفيدة المتفوقين الحاصلين على تقدير ممتاز في دراستهم

وأوضح المدير التنفيذي أ. عبدالرحمن بن نبات أن تكريم المتفوقين والمتفوقات مصدر اعتزاز للجنة وتقديرآ للجهود المبذولة من الطلبة وأولياء أمورهم . مؤكدآ أن التفوق هو السبيل الاهم للنهوض بالمجتمع والوطن لكون العلم بوابة المستقبل لغدٍ مشرق . متمنينا للجميع التفوق في مجال حياتهم العلميه والعملية