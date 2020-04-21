اشتراط سلامة الكشف الصحي قبل دخول الأحداث والنزيلات لدور الإيواء

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كشف فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض عن تقييد دخول الأحداث والنزيلات الجدد إلى دار الملاحظة الاجتماعية ومؤسسة رعاية الفتيات بالمنطقة مؤخراً بوجود تقرير طبي يثبت سلامتهم من الإصابة بفايروس كورونا بعد الكشف عليهم واثبات خلوهم من المرض مشيراً إلى ان استلام الحدث والنزيلة يكون عن طريق مكتب مخصص في الدار أوالمؤسسة مزود بجميع أدوات ومستلزمات الوقاية حيث يتم استقبالهم ثم عزلهم طبياً لاستكمال بقية الفحوصات من الكادر الطبي العامل معهم للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية الأخرى وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية التي اتخذتها الفروع الإيوائية مؤخراً لحماية المشمولين بالرعاية من الجنسين من خطر تفشي فايروس كورونا الجديد .

واوضح مدير عام فرع وزارة الموارد والتنمية بالرياض د. يوسف بن مسفر السيالي أن الإجراءات الوقائية داخل دار الملاحظة ومؤسسة رعاية الفتيات شملت أيضاً إيقاف زيارات الأهالي وتكثيف الإتصالات الهاتفية وتعليق المراجعات للدوائر الحكومية وإيقاف جميع المواعيد الطبية الغير ضرورية واستبدالها بالتواصل عن بعد مع المستشفيات لصرف الأدوية واستلامها عن طريق خدمة التوصيل المجاني إلى جانب المتابعة والكشف اليومي على المستفيدين من الرعاية والكادر العامل معهم لقياس وتسجيل درجة الحرارة مرتين يومياً وإرسالها للقسم الصحي بالوزارة مع مراعاة التزام الجميع بتطبيق اشتراطات الوقاية والسلامة والتطهير والتعقيم المستمر وتوجيههم بالطرق السليمة لذلك انفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بإتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي هذا الوباء والمحافظة على سلامة المجتمع بكافة فئاته .