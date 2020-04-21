الصحة تعلن توافر 500 وظيفة في تخصصي إسعاف وطب الطوارئ

المناطق - الرياض

أعلنت وزارة الصحة استقبال طلبات التوظيف لحاملي مؤهلي البكالوريوس والماجستير في تخصصي (إسعاف وطب طوارئ)، موضحة أن التقديم سيكون متاحاً لخريجي هذين التخصصين، وذلك ابتداءً من يوم الأربعاء 29-8-1441هـ إلى يوم السبت 2-9-1441هـ ولمدة أربعة أيام عبر بوابة التوظيف بالوزارة.

واشترطت الوزارة للتقديم على هذه الوظائف الحصول على الدرجة العلمية والتخصص المنصوص عليه بدليل شروط وضوابط شغل الوظائف المعلنة المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، واشترطت الصحة توافر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة، وكذلك إنهاء فترة الامتياز المشترطة للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية واجتياز اختبار التقييم المهني، وتوافر بطاقة التسجيل المهني سارية المفعول من قِبَل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية المشترطة بالوظيفة المعلنة، واجتياز تقييم اللغة الإنجليزية والمقابلة الشخصية، وأن يكون لدى المتقدم الاستعداد للعمل وفقاً لحاجة العمل ببرنامج التشغيل الذاتي للنقل الإسعافي بأي من مناطق المملكة ومحافظاتها.

وأشارت إلى أنه يفضل أن يكون المتقدم حاصلاً على الدورات التخصصية في مجال الخدمات الطبية الطارئة التالية وأن تكون سارية المفعول وألا يتجاوز عمر المتقدم 35 عاماً، وأن يكون لائقاً صحياً للوظيف ويفضل أن تكون لدى المتقدم خبرات في الوظيفة المتقدم لها.