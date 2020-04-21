احدث الأخبار

الصحة تعلن توافر 500 وظيفة في تخصصي إسعاف وطب الطوارئ
أبرز المواد
 متحدث الصحة يعلن تسجيل 1147 حالة جديدة بفيروس كورونا الجديد بالمملكة .. ويؤكد إجراء 200 ألف فحص مخبري بتقنية PRC
أبرز المواد
 جامعة “جونز هوبكنز”: عدد المصابين بـ”كورونا” حول العالم تجاوز 2.5 مليون شخص
أبرز المواد
 ترامب يطالب بخطة لدعم قطاع الطاقة وسط الانهيار غير المسبوق للنفط الأمريكي
أبرز المواد
 اشتراط سلامة الكشف الصحي قبل دخول الأحداث والنزيلات لدور الإيواء
منطقة الرياض
 تراحم تبوك تقدم مبادرة عطاء ووفاء تزامناً مع جائحة كورونا
منطقة تبوك
 “ساما” تحدد أوقات عمل البنوك ومراكز التحويل “وسريع”خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر
أبرز المواد
 وزراء زراعة مجموعة العشرين: نلتزم بالتعاون الوثيق لحماية الأمن الغذائي على المستوى العالمي
أبرز المواد
 رئاسة شؤون الحرمين الشريفين تستكمل أعمال تنظيف وتعقيم ثوب وسطح الكعبة المشرفة
أبرز المواد
 المملكة : مستعدون لإجراءات إضافية لضبط سوق النفط
أبرز المواد
 صحة حفر الباطن تنظم حملة توعوية في مساكن العمال بمشاركة جاليات حفر الباطن
المنطقة الشرقية
 جائزة بقيمة 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن الإرهابي زعيم تنظيم داعش
أبرز المواد
الصحة تعلن توافر 500 وظيفة في تخصصي إسعاف وطب الطوارئ

الصحة تعلن توافر 500 وظيفة في تخصصي إسعاف وطب الطوارئ

أبرز المواد
متحدث الصحة يعلن تسجيل 1147 حالة جديدة بفيروس كورونا الجديد بالمملكة .. ويؤكد إجراء 200 ألف فحص مخبري بتقنية PRC

متحدث الصحة يعلن تسجيل 1147 حالة جديدة بفيروس كورونا الجديد بالمملكة .. ويؤكد إجراء 200 ألف فحص مخبري بتقنية PRC

أبرز المواد
جامعة “جونز هوبكنز”: عدد المصابين بـ”كورونا” حول العالم تجاوز 2.5 مليون شخص

جامعة “جونز هوبكنز”: عدد المصابين بـ”كورونا” حول العالم تجاوز 2.5 مليون شخص

أبرز المواد
ترامب يطالب بخطة لدعم قطاع الطاقة وسط الانهيار غير المسبوق للنفط الأمريكي

ترامب يطالب بخطة لدعم قطاع الطاقة وسط الانهيار غير المسبوق للنفط الأمريكي

أبرز المواد

الصحة تعلن توافر 500 وظيفة في تخصصي إسعاف وطب الطوارئ

الصحة تعلن توافر 500 وظيفة في تخصصي إسعاف وطب الطوارئ
http://almnatiq.net/?p=856112
المناطق - الرياض

أعلنت وزارة الصحة استقبال طلبات التوظيف لحاملي مؤهلي البكالوريوس والماجستير في تخصصي (إسعاف وطب طوارئ)، موضحة أن التقديم سيكون متاحاً لخريجي هذين التخصصين، وذلك ابتداءً من يوم الأربعاء 29-8-1441هـ إلى يوم السبت 2-9-1441هـ ولمدة أربعة أيام عبر بوابة التوظيف بالوزارة.

واشترطت الوزارة للتقديم على هذه الوظائف الحصول على الدرجة العلمية والتخصص المنصوص عليه بدليل شروط وضوابط شغل الوظائف المعلنة المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، واشترطت الصحة توافر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة، وكذلك إنهاء فترة الامتياز المشترطة للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية واجتياز اختبار التقييم المهني، وتوافر بطاقة التسجيل المهني سارية المفعول من قِبَل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية المشترطة بالوظيفة المعلنة، واجتياز تقييم اللغة الإنجليزية والمقابلة الشخصية، وأن يكون لدى المتقدم الاستعداد للعمل وفقاً لحاجة العمل ببرنامج التشغيل الذاتي للنقل الإسعافي بأي من مناطق المملكة ومحافظاتها.

وأشارت إلى أنه يفضل أن يكون المتقدم حاصلاً على الدورات التخصصية في مجال الخدمات الطبية الطارئة التالية وأن تكون سارية المفعول وألا يتجاوز عمر المتقدم 35 عاماً، وأن يكون لائقاً صحياً للوظيف ويفضل أن تكون لدى المتقدم خبرات في الوظيفة المتقدم لها.

روابط ذات صلة

متحدث الصحة يعلن تسجيل 1147 حالة جديدة بفيروس كورونا الجديد بالمملكة .. ويؤكد إجراء 200 ألف فحص مخبري بتقنية PRC

متحدث الصحة يعلن تسجيل 1147 حالة جديدة بفيروس كورونا الجديد بالمملكة .. ويؤكد إجراء 200 ألف فحص مخبري بتقنية PRC
جامعة “جونز هوبكنز”: عدد المصابين بـ”كورونا” حول العالم تجاوز 2.5 مليون شخص

جامعة “جونز هوبكنز”: عدد المصابين بـ”كورونا” حول العالم تجاوز 2.5 مليون شخص
ترامب يطالب بخطة لدعم قطاع الطاقة وسط الانهيار غير المسبوق للنفط الأمريكي

ترامب يطالب بخطة لدعم قطاع الطاقة وسط الانهيار غير المسبوق للنفط الأمريكي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*