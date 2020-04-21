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لدكتور الشايع : أكثر من 20 الف مشارك ومشاركة استفادوا من لقاءات المركز التربوي للتطوير والتنمية المهنية

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لدكتور الشايع : أكثر من 20 الف مشارك ومشاركة استفادوا من لقاءات المركز التربوي للتطوير والتنمية المهنية

لدكتور الشايع : أكثر من 20 الف مشارك ومشاركة استفادوا من لقاءات المركز التربوي للتطوير والتنمية المهنية
http://almnatiq.net/?p=856114
المناطق - واس

كشف رئيس مجلس إدارة المركز التربوي للتطوير والتنمية المهنية بكلية التربية جامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور فهد بن سليمان الشايع عن استفادة 20943 مشاركا ومشاركة من كافة القطاعات التعليمية وغير التعليمية من داخل المملكة وخارجها من المبادرات التطوعية التي اطلقها المركز التربوي للتطوير والتنمية المهنية بكلية التربية – جامعة الملك سعود والمتمثلة في تقديم استشارات تعليمية .
وأوضح الشايع أن جميع المبادرات التطوعية قدمت عن بعد وقدمها نخبه من استاتذة الجامعات ومن الخبراء المتميزين في مجال تخصصهم، مشيداً بالجهود الكبيرة التي قدمها القائمين على المبادرة في الفترة الماضية، مشيراً إلى ان ما قدمه المركز التربوي يأتي في اطار الجهود الكبيرة التي تقدمها جامعة الملك سعود لخدمة المجتمع.
من جهته أوضح المشرف على المركز التربوي للتطوير والتنمية المهنية الدكتور أنس بن ابراهيم التويجري ان هذه المبادرات تأتي في إطار عمل المركز على تقديم ماهو مفيد ومتميز لأعضاء هيئة التدريس والمعلمين والمعلمات وقال التويجري أن المبادرات استمرت 6 اسابيع تطوع فيها أكثر من 140 متطوع من جميع أنحاء مملكتنا الغالية، وذلك من خلال ثلاث محاور وهي استشارات تعليمية واصدارات توعوية ولقاءات وبرامج تربوية مفتوحة. كما قدم المركز 16 نشرة توعوية للمعلمين والطلاب وأولياء الأمور ومديري المدارس والمشرفين التربويين والتربويات.
من جهته اوضح قائد المبادرة الدكتور خالد بن مطلق الملحي، أن المبادرة قدمت 27 لقاء مباشر عن بعد بما يساهم في تقديم الخدمات المساندة ونشر الوعي للممارسين التربويين في الميدان التعليمي، كما ساهمت المبادرة في تحفيز الميدان التعليمي بنقل التجارب والخبرات المميزة في مجال التعليم عن بعد.

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