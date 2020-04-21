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بلدية أملج تطلق حملة تنظيف وإزالة المخلفات لأحياء المحافظة

بلدية أملج تطلق حملة تنظيف وإزالة المخلفات لأحياء المحافظة

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بلدية أملج تطلق حملة تنظيف وإزالة المخلفات لأحياء المحافظة

بلدية أملج تطلق حملة تنظيف وإزالة المخلفات لأحياء المحافظة
http://almnatiq.net/?p=856119
المناطق- أملج - فايز السميري:

أطلقت بلدية محافظة أملج حملة نظافة إزالة المخلفات للأحياء السكنية بالمحافظة ، ضمن برنامج متكامل يشمل الأحياء السكنية بشكل متتالٍ بدأتها بحي الشفاء ، وذلك تحت إشراف قسم المراقبة بالبلدية.
وأوضح رئيس بلدية محافظة أملج المهندس غازي محمد العتيبي أن الحملة مزودة بكامل المعدات اللازمة والعمالة، التي ستسهم بإزالة كميات كبيرة من المخلفات داخل الأحياء السكنية، والشوارع الرئيسية والداخلية والأراضي الفضاء .
واضاف العتيبي أن البلدية تسعى جاهدة للحفاظ على جمال المحافظة وأحيائها السكنية، من خلال أعمال النظافة الدورية التي تتم على مدار اليوم ومن خلال الحملات التي تقوم بها وفق جدولة معدة مسبقاً .

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