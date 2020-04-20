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القطاعات الأمنية بالباحة تواصل تطبيق أمر منع التجول

القطاعات الأمنية بالباحة تواصل تطبيق أمر منع التجول

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القطاعات الأمنية بالباحة تواصل تطبيق أمر منع التجول

القطاعات الأمنية بالباحة تواصل تطبيق أمر منع التجول
http://almnatiq.net/?p=856124
المناطق - واس

تواصل جميع القطاعات الأمنية بمنطقة الباحة تنفيذ أمر منع التجول من الساعة الثالثة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد انطلاقاً مما توليه القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ من حرص بالغ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.
وشملت أعمال القطاعات الأمنية الطرق الرئيسة ومداخل الأحياء والتقاطعات والميادين, بالإضافة إلى متابعة تنفيذ منع الدخول والخروج من منطقة الباحة والتنقل بين المناطق عبر مركز الضبط الأمني.
وشهدت جميع الطرق الرئيسة وشوارع الباحة خلوها من حركة السيارات والمواطنين والمقيمين منذ بدء ساعات المنع ما يدلل على وعي المجتمع وتعاملهم مع تطبيق التعليمات وتعاونهم ببقائهم في منازلهم والالتزام بمنع التجول وعدم الخروج إلاّ في حالات الضرورة القصوى وامتثالهم لتنفيذ القرارات التي تعد من أوليات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – للمحافظة على الصحة العامة لأبناء هذا الوطن والمقيمين على أرضه في مواجهة جائحة فيروس كورونا ” كوفيد 19 ” بتنفيذ التعليمات واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة لاحتوائه والحد من انتشاره.

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