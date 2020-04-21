احدث الأخبار

انتهاء تدريب 150 موهوباً وموهوبة لتحويل أبحاثهم إلى مشاريع اقتصادية
محليات
 أمطار على منطقة الباحة
منطقة الباحة
 عقود النفط الأمريكي تسليم يونيو تهبط 52 بالمئة إلى 9.74 دولار للبرميل
أبرز المواد
 “وافي” يصدر 23 رخصة للبيع على الخارطة خلال الربع الأول 2020
أبرز المواد
 القطاعات الأمنية بالباحة تواصل تطبيق أمر منع التجول
منطقة الباحة
 بلدية أملج تطلق حملة تنظيف وإزالة المخلفات لأحياء المحافظة
منطقة تبوك
 لدكتور الشايع : أكثر من 20 الف مشارك ومشاركة استفادوا من لقاءات المركز التربوي للتطوير والتنمية المهنية
أبرز المواد
 الصحة تعلن توافر 500 وظيفة في تخصصي إسعاف وطب الطوارئ
أبرز المواد
 متحدث الصحة يعلن تسجيل 1147 حالة جديدة بفيروس كورونا الجديد بالمملكة .. ويؤكد إجراء 200 ألف فحص مخبري بتقنية PRC
أبرز المواد
 جامعة “جونز هوبكنز”: عدد المصابين بـ”كورونا” حول العالم تجاوز 2.5 مليون شخص
أبرز المواد
 ترامب يطالب بخطة لدعم قطاع الطاقة وسط الانهيار غير المسبوق للنفط الأمريكي
أبرز المواد
 اشتراط سلامة الكشف الصحي قبل دخول الأحداث والنزيلات لدور الإيواء
منطقة الرياض
انتهاء تدريب 150 موهوباً وموهوبة لتحويل أبحاثهم إلى مشاريع اقتصادية

انتهاء تدريب 150 موهوباً وموهوبة لتحويل أبحاثهم إلى مشاريع اقتصادية

محليات
أمطار على منطقة الباحة

أمطار على منطقة الباحة

منطقة الباحة
عقود النفط الأمريكي تسليم يونيو تهبط 52 بالمئة إلى 9.74 دولار للبرميل

عقود النفط الأمريكي تسليم يونيو تهبط 52 بالمئة إلى 9.74 دولار للبرميل

أبرز المواد
“وافي” يصدر 23 رخصة للبيع على الخارطة خلال الربع الأول 2020

“وافي” يصدر 23 رخصة للبيع على الخارطة خلال الربع الأول 2020

أبرز المواد

بالشراكة بين "موهبة" و"منشآت"

انتهاء تدريب 150 موهوباً وموهوبة لتحويل أبحاثهم إلى مشاريع اقتصادية

انتهاء تدريب 150 موهوباً وموهوبة لتحويل أبحاثهم إلى مشاريع اقتصادية
http://almnatiq.net/?p=856141
المناطق - الرياض

أنهت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، البرنامج التدريبي لـ150 طالباً وطالبة من طلاب “موهبة”؛ لتدريبهم على مهارات ريادة الأعمال، وتحويل بحوثهم ومشاريعهم العلمية إلى مشاريع تجارية، ضمن مشروع الشراكة بين مؤسسة “موهبة”، و”منشآت”.

وشارك طلاب “موهبة” في البرنامج التدريبي على مدى 4 أيام، والذي تضمّن دورات وورش عمل، قدّمها نخبة من مدربي “منشآت”، والهيئة السعودية للحماية الفكرية؛ لتقديم الدعم لنحو 150 بحثاً ومشروعاً لعدد من الموهوبين والموهوبات الذين شاركوا في أولمبياد (إبداع 2020)، وتدريب أصحابها على تحويل الفكرة إلى ملكية فكرية، ومن ثمّ إلى مشروع تجاري، وكيفية الدخول بالمشروع التجاري إلى السوق.

شارك في تقديم البرنامج التدريبي خبراء من “هيئة الملكية الفكرية”، وشركة استشارية، وهيئة “منشآت”، والتي ستعمل على إخضاع نحو 20 مشروعاً، ترى إمكانية إطلاقها في السوق لمزيد من الدراسة، وتقديم الدعم الاستشاري لها، ومساعدة أصحابها في تسويقها.

ويعد هذا البرنامج نواة شراكة سيتم التوسع فيها بعد الاستفادة من هذه التجربة الأولى، وقياس مختلف جوانبها، بحيث تشمل كل طلاب وطالبات “موهبة” لتعزيز مهاراتهم ومساندتهم؛ لتمكينهم من تحويل مشاريعهم وأبحاثهم مستقبلاً إلى مشاريع ذات قيمة اقتصادية، في ظل اهتمام المملكة بتنمية مهارات ريادة الأعمال لدى الطلاب منذ الصغر، لتعلم أساسيات تحويل الأفكار الإبداعية إلى منتجات، وتحقيق ريادة الأعمال والإسهام في تحقيق المنجزات البشرية.

وتسعى “موهبة” إلى تعزيز الاعتماد على العقل والفكر والموهبة والإبداع لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، وتحقيق ما جاء في المحور الثاني منها، بالتأكيد على توفير فرص للجميع عبر منظومة تعليمية ترتبط باحتياجات سوق العمل.

روابط ذات صلة

لدكتور الشايع : أكثر من 20 الف مشارك ومشاركة استفادوا من لقاءات المركز التربوي للتطوير والتنمية المهنية

لدكتور الشايع : أكثر من 20 الف مشارك ومشاركة استفادوا من لقاءات المركز التربوي للتطوير والتنمية المهنية
الصحة تعلن توافر 500 وظيفة في تخصصي إسعاف وطب الطوارئ

الصحة تعلن توافر 500 وظيفة في تخصصي إسعاف وطب الطوارئ
متحدث الصحة يعلن تسجيل 1147 حالة جديدة بفيروس كورونا الجديد بالمملكة .. ويؤكد إجراء 200 ألف فحص مخبري بتقنية PRC

متحدث الصحة يعلن تسجيل 1147 حالة جديدة بفيروس كورونا الجديد بالمملكة .. ويؤكد إجراء 200 ألف فحص مخبري بتقنية PRC

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*