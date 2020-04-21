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الهلال الأحمر يصدر بيان بشأن “إذن الخروج” أثناء منع التجول للحالات الصحية الطارئة

الهلال الأحمر يصدر بيان بشأن “إذن الخروج” أثناء منع التجول للحالات الصحية الطارئة
http://almnatiq.net/?p=856147
المناطق – فتحيه عبدالله

توضح هيئة الهلال الأحمر السعودي أن الموافقة على طلب خدمة إذن الخروج أثناء منع التجول عبر تطبيق أسعفني هو من اختصاصات الأمن العام، ويتمثل دور الهلال الأحمر في الناحية التقنية فقط

وتشير الهيئة إلى أن الخدمة تم استحداثها لخدمة الحالات الصحية الطارئة، والتي لا تحتاج إلى نقل إسعافي، وذلك لتخفيف الضغط على غرفة عمليات الهلال الأحمر في جميع مناطق المملكة، وحتى لا تتأثر عمليات النقل الإسعافي للحالات الحرجة

وتود الهيئة أن تشكر المواطنين والمقيمين على تفهمهم لطبيعة أعمال الجهات الحكومية في ظل هذه الأزمة، وما تواجهه غرفة عمليات الهلال الأحمر من ضغط هائل على الخدمات الإسعافية

وتبين الهيئة أن التصريح للخروج للمنشآت الصحية للحالات الطارئة لمدة ساعة فقط، مع ضرورة الحصول على إثبات تواجد صاحب التصريح في المنشأة الصحية عند العودة لإبرازها لدى الجهات المختصة مع تمنياتنا للجميع بالصحة والسلامة

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