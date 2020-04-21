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نادي برشلونة يتنازل عن حقوق تسمية ملعبه “كامب نو” لمكافحة فيروس كورونا

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نادي برشلونة يتنازل عن حقوق تسمية ملعبه “كامب نو” لمكافحة فيروس كورونا

نادي برشلونة يتنازل عن حقوق تسمية ملعبه “كامب نو” لمكافحة فيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=856150
المناطق - واس

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم الثلاثاء أنه سيتنازل عن حقوق ملكية اسم ملعبه “كامب نو” الموسم المقبل للمرة الاولى في تاريخه، من أجل جمع الأموال لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
وأبان النادي الكاتالوني في بيانه أنه وافق على التنازل عن حقوق ملكية اسم ملعب “كامب نو لموسم 2020-2021 لمؤسسة برشلونة الخيرية من أجل جمع الأموال للاستثمار في الابحاث الجارية في كاتالونيا وبقية العالم في إطار مكافحة تداعيات جائحة “كوفيد-19”.
وأضاف : “سيتم إنشاء صندوق دعم من الدخل الناتج (عن البيع) سينقسم على الطريقة التالية: سيتم تخصيص جزء منه لمشروع (مكافحة) كوفيد-19″ بقيادة الرعاة أنفسهم وسيتم توزيع الباقي على المشاريع الأخرى التي يتم تطويرها بالتوازي”.
وتابع البيان : ” عميلة البدء في البحث عن بائع جديد ستبدأ في “الأسابيع القلية المقبلة”، وسيحتفظ الملعب الذي يتسع إلى 99 الف متفرج وهو الأكبر في أوروبا بتسمية “كامب نو” الى جانب اسم الراعي الجديد.
وسبق لبرشلونة أن روّج على قميصه لمنظمة الامم المتحدة للطفولة “يونيسيف” مجانا.

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