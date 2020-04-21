بلدية محافظة الدلم تكثف جولاتها الرقابية

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كثفت بلدية محافظة الدلم جولاتها الرقابية الصحية على المنشآت الغذائية ، ومراكز التموين بمحافظة الدلم أستعداداً لموسم شهر رمضان المبارك .

وأوضح رئيس البلدية المهندس سليمان بن عبدالله العايد أن الحملة الرقابية المكثفة تضمنت خطة عمل تتركز ‏على تكثيف جهود إدارة صحة البيئة فيما يتعلق بأعمال الرقابة الصحية ومتابعة الأسواق ومحلات بيع المواد الغذائية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية وشروط سلامة التخزين.

وبين “العايد” أنه تم تشكيل لجان للكشف على جميع المطاعم والمطابخ والمخابز ومحلات ومستودعات المواد الغذائية للتأكد من سلامة الأغذية المقدمة والمواد الأولية لتحضير الطعام وسلامة اللحوم والزيوت وأسطح طاولات التحضير في المطابخ والمطاعم مستخدمة أجهزة تمكنهم من قياس درجة احتراق الزيت ومعرفة مدى صلاحية اللحوم للاستهلاك الآدمي ، إضافة إلى متابعة العمل في مسلخ البلدية و الكشف على المذبوحات وتعقيم المسلخ وتعقيم مرتادي المسلخ بشكل يومي .

ودعت البلدية المواطنين إلى التعاون مع البلدية والإبلاغ عن أي شكاوى أو مخالفات من خلال الأتصال على طوارئ البلدية 940 على مدار الساعة .