مجلس إدارة الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي يعقد اجتماعه الخامس ” عن بعد “

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عقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي اليوم اجتماعه الخامس (عن بعد) برئاسة الدكتور رجاءالله السلمي وبحضور أعضاء المجلس.

وفي بداية الاجتماع قدم رئيس مجلس إدارة الاتحاد وأعضاء المجلس الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ومعالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي على الاهتمام والدعم الذي يحظى به الاتحاد ومنسوبوه والإعلام الرياضي عامة.

واطلع أعضاء المجلس على ما تم من تنسيق وإجراءات عملية مع وزارة الإعلام وهيئة الإعلام المرئي والمسموع، واستعراض تقارير نشاطات الاتحاد وبرامجه ومبادراته التي تمت خلال الفترة الماضية، ومناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وإبداء المرئيات والمقترحات حول ما سيتم تنفيذه من برامج ومشاريع خلال الفترة المقبلة.

بعد ذلك تم اعتماد إطلاق عدد من البرامج التدريبية التي ستقدم عن بعد خلال شهر رمضان المبارك لأعضاء الاتحاد والإعلاميين والإعلاميات، وكذلك صوت أعضاء المجلس بالموافقة على إطلاق برنامج توعوي لنشر ممارسة الرياضة خلال فترة جائحة (فيروس كورونا) بالتعاون مع وزارة الرياضة.

كما اعتمد مجلس الإدارة آلية عمل صندوق دعم الإعلاميين واعتماد أعضاء لجنة الصندوق وهم: الأستاذ عبدالله الجحلان والدكتور تركي العواد والأستاذ حسن اليامي، وللجنة استقطاب ما تراه من خبرات لدعم عملها.

بعد ذلك قرر أعضاء مجلس الإدارة بناءً على الظروف الحالية التي سببتها (جائحة كورونا) تأجيل الموعد الخاص بإقامة اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد إلى شهر يوليو 2020 وإقامته (عن بعد) عبر المنصات الإلكترونية التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً.