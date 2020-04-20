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تراحم تبوك توزع دفعة جديدة من الشيكات لأسر النزلاء

تراحم تبوك توزع دفعة جديدة من الشيكات لأسر النزلاء

منوعات

تراحم تبوك توزع دفعة جديدة من الشيكات لأسر النزلاء

تراحم تبوك توزع دفعة جديدة من الشيكات لأسر النزلاء
http://almnatiq.net/?p=856160
المناطق- تبوك - علي العميري:

وزعت اللجنة الوطنية رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم ” بمنطقة تبوك دفعة جديدة من الشيكات المخصصة للإعانات المالية الدورية للإيجارات بالتعاون مع الامانة العامة بالرياض للمساهمة في التخفيف من معاناتهم ومساعداتهم على تحمل ظروف الحياة .
وأوضح رئيس اللجنة الاستاذ أحمد الحارثي أن الدفعة شملت سبعة أسر بواقع 10000الف ريال لكل منها ضمن برنامج دعم أسر النزلاء من أجل مساعدتهم على ظروف الحياة والتخفيف عن الحالات المستحقة كما أنها أحد أبواب إدخال السرور عليهم ويد جزء من احتياجاتهم مشيرآ إلى أن أهداف ورسالة اللجنة لها انعكاس ومردود إيجابي على المجتمع بشكل عام مهيبآ برجال الأعمال بالمنطقة والموسورين ومحبي الخير دعم اللجنة للقيام بواجباتها وتحقيق أهدافها حتى تؤدي رسالتها على الوجه الأكمل بإيصال خدماتها للمستهدفين من برامجه كافة

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