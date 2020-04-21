الجهات المختصة لدراسة أوضاع سكن العمالة بدومة الجندل تباشر مهامها

المناطق - الجوف

بتوجيهات صاحب السمو الملكي أمير منطقة الجوف وبمتابعة سعادة محافظ دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط تقوم اللجنة المشكلة من المحافظة والشرطة والبلدية ومكتب العمل والصحة في جولاتها التفتيشية المكثفة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

حيث أوضح رئيس اللجنة الأستاذ مبارك حمدان الجباب أن اللجنة قامت في زيارة ما يفوق عن 117 مقر لسكن العمالة داخل محافظة دومة الجندل وبالمراكز التابعة وبلغ عدد العاملين ما يقارب 2829 عامل

وأن اللجنة تقوم بالإجراءات اللازمة حيال وضع مساكن العمالة المخالفة والعمل على تحسين بعضها على وجه السرعة .

كما أكد الجباب أن اللجنة تعمل بكل حرص وسرعة بالتنفيذ تفاديا من تفشي الفيروس وتأكيدا على تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية من أجل سلامة الجميع .

