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تعقيم المرافق العامة في مقنا

تعقيم المرافق العامة في مقنا

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تعقيم المرافق العامة في مقنا

تعقيم المرافق العامة في مقنا
http://almnatiq.net/?p=856178
المناطق- تبوك - علي العميري:

تواصل بلدية البدع ممثلة بقسم الاصحاح البيئي تنفيذ عمليات تعقيم وتطهير الأماكن العامة في مقنا وفي مبنى قطاع حرس الحدود بمركز مقنا التابع لمحافظة البدع.
وأوضح رئيس بلدية البدع الأستاذ سعيد السعيد أن البلدية كثفت أعمالها في تنظيف وتعقيم الشوارع الرئيسة والأماكن العامة في مقنا لمنع انتشار فيروس كورونا، حيث جرى استخدام مزيج من المواد المطهرة والمنظفات لرش الحدائق العامة ودورات المياه وفي الشوارع، بالإضافة إلى الأرصفة المحيطة بالمساجد، وذلك لتعزيز الجهود الوقائية والاحترازية وللحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.

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