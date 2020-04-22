رابطة الدوري الإسباني ترفع قيمة مساعداتها لكرة القدم للهواة

المناطق - وكالات

أعلنت رابطة الدوري الاسباني لكرة القدم “لا ليغا” اليوم أنها تعتزم رفع قيمة مساعداتها لكرة قدم للهواة والنسائية بمقدار 50 مليون يورو سنويا على مدى السنوات الأربع المقبلة.

وتعهدت الرابطة في بيان أنها والأندية المحترفة تعتزم “رفع مساهمتها في كرة القدم النسائية، كرة القدم للهواة واتحادات رياضية أخرى بمقدار 50 مليون يورو في الموسم، مما يرفع إجمالي مساهمتها في الموسم المقبل إلى أكثر من 113 مليون يورو”.

وأتى هذا القرار بعد اجتماع مطوّل يوم السبت الماضي جمع ممثلين من الرابطة والاتحاد الإسباني للعبة والمجلس الأعلى للرياضة التابع لوزارة الرياضة.

وأوضحت الرابطة أن مصادر تمويل هذه المساعدات تأتي “من نسب إعادة توزيع الأرباح من بيع الحقوق السمعية والبصرية ل “لا ليغا” المخصصة للمجلس الأعلى والاتحاد، ونسبة أخرى من إيرادات كأس الملك، مخصصة لكرة القدم للهواة”.

وتابع البيان : ” المبلغ المخصص للمجلس الأعلى للرياضة رفع بنسبة 5ر2 في المئة (واحد في المئة سابقا) من أجل إنشاء “صندوق دعم لدعم الرياضة الأولمبية والبارالمبية وانفتاح الرياضة على الرياضة الدولية”.

على ضوء ذلك سيقدم الدوري الإسباني 25 مليون يورو إضافية ستضاف إلى “المبلغ الذي تعهد به سابقاً ليرتفع المبلغ الإجمالي إلى 51 مليون يورو سنويا” للمواسم الأربعة المقبلة.

وأضافت الرابطة أنها سترفع مساهمتها بمقدار 2 بالمئة للاتحاد الإسباني (واحد في المئة سابقا) ما يعني “زيادة قدرُها 17 مليون يورو، بالإضافة إلى ستة ملايين يورو من تسويق كأس الملك، ستهدف لتطوير كرة القدم للهواة، البنى التحتية المحلية ورفع القدرة التنافسية في الفئات غير المحترفة”.

وأشارت الرابطة التي يرأسها خافيير تيباس إلى أن المبلغ الإجمالي الذي سيقدم إلى الاتحاد الإسباني سنويا سيرتفع إلى 58,7 مليون يورو.

وستساهم “لا ليغا” بمبلغ 3,3 ملايين يورو سنويا على مدى المواسم الثلاثة المقبلة في صندوق تضامن لمساعدة اللاعبين غير المحترفين.