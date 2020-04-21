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أمريكا.. 29.4 ألف إصابة بكورونا و 2675 وفاة في يوم

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أمريكا.. 29.4 ألف إصابة بكورونا و 2675 وفاة في يوم

أمريكا.. 29.4 ألف إصابة بكورونا و 2675 وفاة في يوم
http://almnatiq.net/?p=856190
المناطق - الرياض

أظهرت آخر الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، حيث سجلت إحصائيات المراكز اليوم، 29.408 حالات إصابةً مؤكدة، و 2.675 حالة وفاة.
ووفقاً لهذه الإحصائيات وصل عدد إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 776.093 إصابة مؤكدة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات نتيجة الفيروس 41.758 حالة وفاة.

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