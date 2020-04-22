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منظمة العمل الدولية تكشف عن خسائر فادحة في عدة قطاعات جراء كوفيد – 19

منظمة العمل الدولية تكشف عن خسائر فادحة في عدة قطاعات جراء كوفيد – 19

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منظمة العمل الدولية تكشف عن خسائر فادحة في عدة قطاعات جراء كوفيد – 19

منظمة العمل الدولية تكشف عن خسائر فادحة في عدة قطاعات جراء كوفيد – 19
http://almnatiq.net/?p=856192

كشفت منظمة العمل الدولية عن خسائر فادحة في الناتج والوظائف في جميع القطاعات، موضحة أن البلدان النامية هي الأشد تضررا، والفقر في ازدياد.
جاء ذلك في تقرير نشرته المنظمة اليوم، عقب دراسة أجرتها حول كيفية تأثير جائحة كوفيد – 19 على عمل قطاعات مثل خدمات الطوارئ العامة، والخدمات الصحية، والتعليم، وتجارة المواد الغذائية بالتجزئة، والسيارات، والسياحة، والطيران المدني، والزراعة، والشحن البحري والصيد، والمنسوجات، صناعة الملابس والجلود والأحذية، وكيفية عمل هذه القطاعات للتخفيف من آثار الجائحة.
ونوهت المنظمة في تقريرها بالشجاعة التي أظهرها العاملون في حالات الطوارئ والصحة الذين يحاربون فيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19 )، والمعلمون والبحارة وأصحاب المتاجر وغيرهم من العاملين الأساسيين الذين يحافظون على سير مجتمعاتنا.
وسلطت المنظمة الضوء من خلال التقرير على الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الحكومات وأصحاب العمل والعمال لاحتواء الفيروس والحد من الأضرار التي لحقت بالمؤسسات وسبل العيش والاقتصاد الأوسع.
وأفادت مديرة إدارة السياسات القطاعية في منظمة العمل الدولية ألات فان لور، أن العديد من الدول الأعضاء بالمنظمة تتخذ تدابير غير مسبوقة لحماية العاملين في الخطوط الأمامية وتقليل التأثير على الأعمال التجارية وسبل العيش وأضعف أفراد المجتمع، مشيرة إلى أنه يجب زيادة الاستثمار في ظروف عمل آمنة ولائقة للعاملين في الخطوط الأمامية والتأكد من ألا تترك هذه الجائحة آثاراً طويلة الأمد على الاقتصادات والأفراد والوظائف.

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