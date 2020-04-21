فرع البيئة والمياه والزراعة بجازان : فتح بوابات سد وادي جازان لتخفيض كمية المياه وتغذية المياه الجوفية وري المزارع

جازان - فضه عطيف

قام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان مساء اليوم ، بفتح بوابات سد وادي جازان ، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك لتصريف ما يقارب ثلاث ملايين متر مكعب من المياه ، نظراً لبدء موسم الأمطار والسيول بالمنطقة ودعما للمياه الجوفية وري المزارع بمجرى الوادي في المنطقة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان المهندس محمد بن علي ال عطيف ، أن كمية المياه التي سيتم تصريفها ما يقارب ثلاثة ملايين متر مكعب من المخزون الحالي البالغ 38 مليون م 3 ، مشيراً إلى أن سد وادي جازان تم افتتاحه في عام ١٣٩١ هـ ، إذ يبلغ طوله ٣١٦ مترا وارتفاعه ٤٢ مترًا.

ودعا الفرع المواطنين الابتعاد عن مجرى الوادي، والتقيد بتعليمات السلامة التي تصدرها الجهات الرسمية في مثل هذه الحالات.