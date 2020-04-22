نائب أمير منطقة جازان يعزي محافظ بيش بوفاة والدته

جازان -فضه عطيف :

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان تعازيه ومواساته إلى محافظ محافظة بيش أ. حسن بن عبدالله ابو شرحة وأفراد أسرته ، في وفاة والدته – رحمها الله -اثر معاناتها مع المرض .

وسأل سموه الله -عز وجل- ، أن يتغمد الفقيدة بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنها فسيح جناته ، وأن يلهم أهلها وذويه الصبر والسلوان .

من جانبه عبر محافظ بيش أ. حسن أبوشرحة وكافة أسرتهم عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو نائب أمير منطقة جازان ، على تعازيه ومواساته لهم والتى كان لها الأثر الكبير في تخفيف المصاب، داعين الله أن يحفظ سموه الكريم وأن لا يريه أَي مكروه.