التزام مجتمعي وجهود أمنية لتطبيق منع التجول بالبدع

تبوك - علي العميري- تصوير : فهد الطرفاوي

أظهر المواطنون والمقيمون في محافظة البدع التزاما واضحا في التقيد بأمر منع التجول استشعاراً لمسؤولياتهم الداعمة لخطط حكومة المملكة في احتواء فيروس كورونا والحد من انتشاره، وسط متابعة ميدانية من الجهات الأمنية بمحافظة البدع .

ووثّقت “المناطق” مع بدء سريان وقت منع التجول عند الساعة الثالثة عصراً في محافظة البدع خلو الطرق من المارة والمركبات، ما أسهم في مساعدة رجال الأمن في تأدية مهامهم.

وعكس خلو الطرق والشوارع والميادين الرئيسة بمحافظة البدع من حركة السيارات والمشاة، التزام الأهالي بتطبيق الأوامر والإجراءات الوقائية المتخذة للحد من انتشار فيروس جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19) .