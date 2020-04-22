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منطقة جازان

شاهد.. سقوط عمود إنارة على طريق سريع في نجران

شاهد.. سقوط عمود إنارة على طريق سريع في نجران
http://almnatiq.net/?p=856231
المناطق_نجران

وثق مقطع فيديو سقوط عمود إنارة على أحد الطرق السريعة في منطقة نجران، وذلك بسبب الرياح الشديدة التي شهدتها المنطقة مساء أمس الثلاثاء.
وظهر خلال الفيديو، وقوف السيارات على جانب الطريق، ما دفع مجموعة من الشباب للترجل من سيارتهم لإزاحة العمود بعيداً عن الطريق. لإعادة تسيير الحركة المرورية .
وكانت منطقة نجران، شهدت أمس، تقلبات جوية صاحبتها رياح شديدة مثيرة للأتربة والغبار .

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