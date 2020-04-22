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صدور موافقة خادم الحرمين على إقامة صلاة التراويح بالحرمين

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أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس عن صدور الموافقة السامية الكريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين وتخفيفها إلى خمس تسليمات وإكمال القرآن الكريم في صلاة التهجد مع استمرار تعليق دخول المصلين وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأكد “السديس” على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية إذ أن الهدف من الاختصار للتخفيف والحد من الكثافة البشرية مع استمرار إقامة شعيرة القيام وختم القرآن الكريم في جنبات الحرمين الشريفين، مشيرًا إلى أن الصلاة ستقتصر على المصلين لصلاة العشاء.

وأضاف: أن كافة الإجراءات والتدابير ستتخذ مع الجهات الأمنية والصحية لضمان صحة وسلامة المصلين، مشيرًا إلى تخفيف دعاء القنوت وتركيزه على دفع الوباء ورفعه، مبينًا أن الدعاء من أنجع وأرجى الوسائل لكشف البلاء.

وأشاد “السديس” بهذه الموافقة الكريمة التي تدل على حرص قيادتنا الرشيدة -أيدها الله- على تطبيق شرع الله, بحزمة من الإجراءات الاحترازية, وإلمامها بفقه النوازل, وحرصها على حفظ النفس.

ودعا “السديس” الله عز وجل أن يحمي بلادنا من كل سوء وأن يديم أمنها وأمانها واستقرارها وأن يزيل هذه الجائحة عن العالم أجمع, وأن يحفظ خادم الحرمين وولي عهده وقيادتنا الرشيدة, وأن يوفقهم لما يحبه ويرضاه ويسدد خطاهم ويبارك في مسعاهم.

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