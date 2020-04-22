كشف إحدى مضاعفات فيروس كورونا

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أعلن دميتري موروزوف، رئيس لجنة الرعاية الصحية في الدوما الروسية (البرلمان)، أن إحدى المضاعفات التي يسببها فيروس كورونا، هي تطور متلازمة انتشار التخثر داخل الأوعية الدموية (DIC).

وقال موروزوف في تصريح لصحيفة “برلامنتسكايا غازيتا” هذه العملية تتسبب بتكون جلطات في الأوعية الدموية وقال “أصبح واضحا أن إحدى المضاعفات التي يسببها COVID-19 هي متلازمة انتشار التخثر داخل الأوعية الدموية”.وأكد موروزوف، أن من المهم إجراء تغييرات فورية في التوجيهات السارية والطرق المستخدمة في علاج المصابين بفيروس كورونا، وإرسال هذا المقترح إلى وزارة الصحة.