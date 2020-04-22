كورونا يتوقف عن حصد الأرواح في الصين

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http://almnatiq.net/?p=856245
المناطق_وكالات

سجلت الصين، اليوم الأربعاء، 30 إصابة جديدة بفيروس كورنا المستجد، بينها 23 لقادمين من الخارج، دون تسجيل وفيات جديدة

وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان إن عدد المصابين بالفيروس الذين لم تظهر عليهم الأعراض ارتفع أيضا إلى 42 بعدما سجل 37 في اليوم السابق

وارتفع العدد الإجمالي لإصابات كورونا في بر الصين الرئيسي إلى 82788 ، فيما ظل عدد الوفيات كما هو عند 4632

وفي ووهان، معقل فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، خفضت السلطات الصحية الصينية، مؤخرا، تصنيفها لمستوى الخطر الوبائي في المدينة إلى “منخفض”، وقالت إنه لم تبق في مقاطعة هوبي (مركزها ووهان) أي بلدات أو مناطق ذات مستوى خطر، مرتفع أو متوسط

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