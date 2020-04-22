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هندي يقتل ابنه لرفضه ارتداء الكمامة قبل الخروج من المنزل!

هندي يقتل ابنه لرفضه ارتداء الكمامة قبل الخروج من المنزل!
http://almnatiq.net/?p=856246
المناطق_وكالات

أقدم أب في الهند على قتل ابنه وذلك بعدما رفض ارتداء كمامة للوقاية من فيروس كورونا المستجد قبل خروجه من المنزل

ووقعت الحادثة في مدينة كالكوتا الواقعة شرق الهند، بينما كان الابن يستعد للخروج من المنزل، حيث اندلع خلاف بينه ووالده الذي طلب منه ارتداء كمامة قبل مغادرة البيت للوقاية من فيروس كورونا

ووفق ما ذكرت صحيفة “إنديان إكسبريس” الهندية، فإن الأب الغاضب خنق ابنه الذي رفض ارتداء الكمامة بشريط قماشي

وأضافت الصحيفة أن الأب سلّم نفسه لمركز الشرطة معترفا بجريمته، وقد وجهت إليه تهمة القتل العمد

وذكرت الصحيفة أن سبب غضب الأب يعود إلى أنها ليست المرة الأولى التي تخرج فيها الضحية من المنزل بدون كمامة

جدير بالذكر أن الهند سجلت الثلاثاء ارتفاعا في الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا حيث وصلت إلى 590، في حين بلغ تعداد المصابين بالوباء 18601

ويأتي تصاعد أعداد الإصابات والوفيات في ظل الإغلاق العام والمستمر حتى الثالث من مايو

ورغم الإجراءات الصارمة لتنفيذ عملية الإغلاق فقد وصل تعداد خروقات الحظر إلى أكثر من مليوني خرق

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