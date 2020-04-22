احدث الأخبار

“العمل الدولية” تكشف عن خسائر فادحة في الناتج والوظائف بجميع القطاعات
أبرز المواد
 ضبط مواطن ينشر ويروج شائعات عن حالة مصابة بكورونا المستجد بالرس
أبرز المواد
 هندي يقتل ابنه لرفضه ارتداء الكمامة قبل الخروج من المنزل!
أبرز المواد
 كورونا يتوقف عن حصد الأرواح في الصين
أبرز المواد
 كشف إحدى مضاعفات فيروس كورونا
أبرز المواد
 صدور موافقة خادم الحرمين على إقامة صلاة التراويح بالحرمين
أبرز المواد
 «التجارة» تطيح بوافد خزّن 238 ألف كمامة لبيعها بسعر مرتفع
أبرز المواد
 شاهد.. سقوط عمود إنارة على طريق سريع في نجران
أبرز المواد
 أمانة الرياض تشارك مع جهات لحصر مقرات سكن العمالة
أبرز المواد
 الأرصاد: الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة
أبرز المواد
 لجنة متابعة مساكن العمال بالمنطقة قامت بجولة رقابية على مساكن العمال بمدينة جيزان
منطقة جازان
 التزام مجتمعي وجهود أمنية لتطبيق منع التجول بالبدع
منطقة تبوك
“العمل الدولية” تكشف عن خسائر فادحة في الناتج والوظائف بجميع القطاعات

“العمل الدولية” تكشف عن خسائر فادحة في الناتج والوظائف بجميع القطاعات

أبرز المواد
ضبط مواطن ينشر ويروج شائعات عن حالة مصابة بكورونا المستجد بالرس

ضبط مواطن ينشر ويروج شائعات عن حالة مصابة بكورونا المستجد بالرس

أبرز المواد
هندي يقتل ابنه لرفضه ارتداء الكمامة قبل الخروج من المنزل!

هندي يقتل ابنه لرفضه ارتداء الكمامة قبل الخروج من المنزل!

أبرز المواد
كورونا يتوقف عن حصد الأرواح في الصين

كورونا يتوقف عن حصد الأرواح في الصين

أبرز المواد

“العمل الدولية” تكشف عن خسائر فادحة في الناتج والوظائف بجميع القطاعات

“العمل الدولية” تكشف عن خسائر فادحة في الناتج والوظائف بجميع القطاعات
http://almnatiq.net/?p=856248
المناطق_متابعات

كشفت منظمة العمل الدولية عن خسائر فادحة في الناتج والوظائف في جميع القطاعات؛ موضحة أن البلدان النامية هي الأشد تضررًا، والفقر في ازدياد.

جاء ذلك في تقرير نشرته المنظمة، عقب دراسة أجرتها حول كيفية تأثير جائحة كوفيد-19 على عمل قطاعات مثل خدمات الطوارئ العامة، والخدمات الصحية، والتعليم، وتجارة المواد الغذائية بالتجزئة، والسيارات، والسياحة، والطيران المدني، والزراعة، والشحن البحري والصيد، والمنسوجات، وصناعة الملابس والجلود والأحذية، وكيفية عمل هذه القطاعات للتخفيف من آثار الجائحة.

ونوهت المنظمة في تقريرها بالشجاعة التي أظهرها العاملون في حالات الطوارئ والصحة الذين يحاربون فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والمعلمون والبحارة وأصحاب المتاجر وغيرهم من العاملين الأساسيين الذين يحافظون على سير مجتمعاتنا.

وسلّطت المنظمة الضوء من خلال التقرير على الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الحكومات وأصحاب العمل والعمال لاحتواء الفيروس والحد من الأضرار التي لحقت بالمؤسسات وسبل العيش والاقتصاد الأوسع.

وأفادت مديرة إدارة السياسات القطاعية في منظمة العمل الدولية ألات فان لور، بأن العديد من الدول الأعضاء بالمنظمة تتخذ تدابير غير مسبوقة لحماية العاملين في الخطوط الأمامية وتقليل التأثير على الأعمال التجارية وسبل العيش وأضعف أفراد المجتمع؛ مشيرة إلى أنه يجب زيادة الاستثمار في ظروف عمل آمنة ولائقة للعاملين في الخطوط الأمامية، والتأكد من ألا تترك هذه الجائحة آثارًا طويلة الأمد على الاقتصادات والأفراد والوظائف.

روابط ذات صلة

ضبط مواطن ينشر ويروج شائعات عن حالة مصابة بكورونا المستجد بالرس

ضبط مواطن ينشر ويروج شائعات عن حالة مصابة بكورونا المستجد بالرس
هندي يقتل ابنه لرفضه ارتداء الكمامة قبل الخروج من المنزل!

هندي يقتل ابنه لرفضه ارتداء الكمامة قبل الخروج من المنزل!
كورونا يتوقف عن حصد الأرواح في الصين

كورونا يتوقف عن حصد الأرواح في الصين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*