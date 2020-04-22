الحرارة تبدأ بالارتفاع.. المسند: تراجع للحالة المطرية الربيعية

المناطق_الرياض

تَوَقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، تراجع الحالة المطرية الربيعية وانحسارها.

وقال عبر حسابه في “تويتر”: متوقع اليوم أن تتراجع وتنحسر الحالة المطرية الربيعية؛ حيث تنحسر إلى أجزاء محدودة من منطقتي #الحدود_الشمالية #الشرقية.

وأضاف: في مثل هذه الفترات من السنة وعقب آثار الأمطار ليومين سابقين، قد تنشأ خلايا رعدية ممطرة في المواقع الممطورة.

وتابع: تبدأ درجة الحرارة بالارتفاع التدريجي والملحوظ من يوم غد في معظم المناطق؛ عدا القطاع الشمالي.