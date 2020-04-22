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“متحدث الصحة” يجيب على سؤال هل يؤثر الصيام على صحة المصاب بفيروس “كورونا”؟

“متحدث الصحة” يجيب على سؤال هل يؤثر الصيام على صحة المصاب بفيروس “كورونا”؟
http://almnatiq.net/?p=856250
المناطق_الرياض

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إن الطبيب المعالج هو مَن يحدد قدرة المصاب بفيروس كورونا المستجد على الصيام من عدمه،
وقال أن صيام المصاب بالفيروس يعتمد على قدرته على الصيام وتحمل وظائفه، مبيناً أن البرنامج العلاجي للمريض له دور آخر.
وتابع: إلى ذلك هناك بعض التدخلات العلاجية التي تستلزم الرجوع فيها إلى جهة تقوم بالفتوى الشرعية وتقدير قدرة المريض، مبيناً أن المسألة بين أمرين كليهما يرجع فيه إلى الخبراء والمعنيين ليقدموا التوصية المناسبة.
وأضاف أن الإصابة بفيروس كورونا كسائر الإصابات بالأمراض الأخرى التي تعتمد على مقدار المضاعفات ومقدار تفاعل الجسم لها وتأثير الجسم وأعضائه ووظائفه.

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