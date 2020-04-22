المملكة تشارك في تجربة جامعة أكسفورد البريطانية للقاح ضد كورونا

المملكة تشارك في تجربة جامعة أكسفورد البريطانية للقاح ضد كورونا

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المملكة تشارك في تجربة جامعة أكسفورد البريطانية للقاح ضد كورونا

المملكة تشارك في تجربة جامعة أكسفورد البريطانية للقاح ضد كورونا
http://almnatiq.net/?p=856264
المناطق_الرياض

أوضح الدكتور صالح الغامدي استشاري الأبحاث السريرية والجودة، ين مراكز البحث العلمية السعودية من الوصول إلى لقاح لفايروس كورونا.

وقال الدكتور خلال برنامج ” معالي المواطن ” : المملكة تشارك في تجربة جامعة أكسفورد البريطانية، في لقاح ضد فيروس كورونا.

وأضاف : الأبحاث بدأت قبل الجائحة، والمملكة استفادت من الجائحة السابقة لكورونا قبل سنوات، وهناك تطور كبير في الأبحاث حيث لدينا من الأجهزة والتقنيات مايفوق الدول الأخرى.

وتابع : اللقاحات تمر بمراحل وبالنسبة للشركات هي في سباق و5% من المنتجات يتم إثبات فعليتها، ونسبة المخاطرة فيها عالية.

 

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