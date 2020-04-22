المملكة تشارك في تجربة جامعة أكسفورد البريطانية للقاح ضد كورونا

أوضح الدكتور صالح الغامدي استشاري الأبحاث السريرية والجودة، ين مراكز البحث العلمية السعودية من الوصول إلى لقاح لفايروس كورونا.

وقال الدكتور خلال برنامج ” معالي المواطن ” : المملكة تشارك في تجربة جامعة أكسفورد البريطانية، في لقاح ضد فيروس كورونا.

وأضاف : الأبحاث بدأت قبل الجائحة، والمملكة استفادت من الجائحة السابقة لكورونا قبل سنوات، وهناك تطور كبير في الأبحاث حيث لدينا من الأجهزة والتقنيات مايفوق الدول الأخرى.

وتابع : اللقاحات تمر بمراحل وبالنسبة للشركات هي في سباق و5% من المنتجات يتم إثبات فعليتها، ونسبة المخاطرة فيها عالية.