إلى أقل من 18 دولاراً.. نفط برنت يتراجع 8%

إلى أقل من 18 دولاراً.. نفط برنت يتراجع 8%

أبرز المواد
الحرارة تبدأ بالارتفاع.. المسند: تراجع للحالة المطرية الربيعية

الحرارة تبدأ بالارتفاع.. المسند: تراجع للحالة المطرية الربيعية

أبرز المواد
“متحدث الصحة” يجيب على سؤال هل يؤثر الصيام على صحة المصاب بفيروس “كورونا”؟

“متحدث الصحة” يجيب على سؤال هل يؤثر الصيام على صحة المصاب بفيروس “كورونا”؟

أبرز المواد
“العمل الدولية” تكشف عن خسائر فادحة في الناتج والوظائف بجميع القطاعات

“العمل الدولية” تكشف عن خسائر فادحة في الناتج والوظائف بجميع القطاعات

أبرز المواد

إلى أقل من 18 دولاراً.. نفط برنت يتراجع 8%

إلى أقل من 18 دولاراً.. نفط برنت يتراجع 8%
http://almnatiq.net/?p=856265
المناطق_وكالات

خسر برميل برنت نفط بحر الشمال الأربعاء أكثر من ثمانية في المئة من سعره، ليتراجع إلى أقل من 18 دولاراً للبرميل، بينما يبذل قطاع النفط الأمريكي جهوداً شاقة للحفاظ على المكاسب التي حققها في وقت مبكر في إطار الانعكاسات المدمرة لوباء كورونا في أسواق الطاقة.

وانخفض سعر برميل برنت الأوروبي المرجعي 8,79 بالمئة ليبلغ 17,63 دولاراً في التعاملات الآسيوية، مواصلا بذلك الخسائر الفادحة التي تكبدها الثلاثاء. بينما ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط المرجعي بنسبة ثلاثة بالمئة، بعد زيادة بلغت 20 بالمئة خلال الجلسة.

روابط ذات صلة

الحرارة تبدأ بالارتفاع.. المسند: تراجع للحالة المطرية الربيعية

الحرارة تبدأ بالارتفاع.. المسند: تراجع للحالة المطرية الربيعية
“متحدث الصحة” يجيب على سؤال هل يؤثر الصيام على صحة المصاب بفيروس “كورونا”؟

“متحدث الصحة” يجيب على سؤال هل يؤثر الصيام على صحة المصاب بفيروس “كورونا”؟
“العمل الدولية” تكشف عن خسائر فادحة في الناتج والوظائف بجميع القطاعات

“العمل الدولية” تكشف عن خسائر فادحة في الناتج والوظائف بجميع القطاعات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*