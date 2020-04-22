إلى أقل من 18 دولاراً.. نفط برنت يتراجع 8%

خسر برميل برنت نفط بحر الشمال الأربعاء أكثر من ثمانية في المئة من سعره، ليتراجع إلى أقل من 18 دولاراً للبرميل، بينما يبذل قطاع النفط الأمريكي جهوداً شاقة للحفاظ على المكاسب التي حققها في وقت مبكر في إطار الانعكاسات المدمرة لوباء كورونا في أسواق الطاقة.

وانخفض سعر برميل برنت الأوروبي المرجعي 8,79 بالمئة ليبلغ 17,63 دولاراً في التعاملات الآسيوية، مواصلا بذلك الخسائر الفادحة التي تكبدها الثلاثاء. بينما ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط المرجعي بنسبة ثلاثة بالمئة، بعد زيادة بلغت 20 بالمئة خلال الجلسة.