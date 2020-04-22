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استمرار اشتباكات المواطنين الاحوازيين مع قوات الاحتلال الإيراني لليوم الثاني

استمرار اشتباكات المواطنين الاحوازيين مع قوات الاحتلال الإيراني لليوم الثاني
http://almnatiq.net/?p=856274
المناطق-يوسف المطيري

اندلعت اليوم الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي اشتباكات بين مواطنين أحوازيين وقوات الاحتلال الإيراني أمام مصنع ما يسمى “شركة امام خميني لقصب السكر” التابعة للاحتلال في منطقة الشعيبية شمالي الأحواز العاصمة، بعد محاولة لقوات الاحتلال لتفريق مظاهرة احتجاجية بالقوة.
وتأتي الاشتباكات المستمرة منذ يوم أمس لمطالبة مسؤولي الشركة بتوظيف الأحوازيين بدلا من الإيرانيين “الفرس” الذين يتم جلبهم من “طهران وأصفهان” ومناطق أخرى.
وحمل المحتجون خلال الاشتباكات لافتات حملت عبارات منددة بمسببات البطالة العنصرية ونتائجها السلبية على شباب الأحواز كما طالبوا مدير عام الشركة بالخروج اليهم والاستماع الى مطالبهم.

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