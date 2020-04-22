«الحج» تكشف سبب بقاء 200 معتمر من الجنسية المصرية والباكستانية واليمنية

المناطق_مكة

قال نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، أن عدد المتبقين من المعتمرين الذين لم يغادروا المملكة 200 معتمر من 3 جنسيات المصرية والباكستانية واليمنية من أصل 1200 معتمر.

وأوضح “مشاط” أنه ما زال العمل مستمراً مع وزارة الخارجية للحصول على تراخيص للطيران للسفر لمصر وباكستان –وفقاً لـ”عكاظ”-.

وأكد “مشاط ” أن عدد المعتمرين الذين غادروا المملكة 1000 معتمر، حيث كانت آخر رحلة غادرت لجنوب أفريقيا وعلى متنها 12 معتمراً.

وعن المعتمرين اليمنيين، أشار مشاط إلى أن عددهم قليل، وينتظرون فتح الحدود البرية لمغادرتهم.