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تقديم موعد إيداع الدعم الشهري واستمرار خدمة المستفيدين

“الصندوق العقاري” يودع أكثر من مليار ريال في حسابات مستفيدي “سكني” لشهر إبريل 2020

“الصندوق العقاري” يودع أكثر من مليار ريال في حسابات مستفيدي “سكني” لشهر إبريل 2020
http://almnatiq.net/?p=856282
المناطق_الرياض

أودع صندوق التنمية العقارية مليار و48 مليون ريال في حسابات المواطنين من مستفيدي برنامج “سكني” من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لشهر ابريل الجاري ، جاء ذلك بعد تقديم موعد الدعم للشهر الثاني على التوالي ، في إطار العمل على كل ما يخدم المواطنين وييسر امورهم .
وأوضح المشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي أن 425 مليون ريال خصصت دعماً لأرباح عقود التمويل العقاري المدعُوم فيما قُدمت 530 مليون ريال لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين ممن هم في الخدمة في جميع القطاعات العسكرية، و93 مليون ريال لمستفيدي مبادرة دعم المدنيين.
وأفاد أن إجمالي المبالغ التي أودعها الصندوق في حسابات مستفيدي “سكني” منذ إعلان القرض العقاري المدعوم في يونيو 2017م وحتى شهر أبريل الحالي بلغت نحو 19,111 مليار ريال، تسعة عشر مليار ومائة وأحد عشر مليون ريال.
وأكد على التزام الصندوق العقاري بالاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن مراعاة مصالح المواطنين أثناء العمل عن بُعد وتقديم موعد إيداع الدعم السكني للمواطنين المستفيدين من برامج التمويل العقاري المدعُوم ومبادراته ومساراته للمرة الثانية على التوالي خلال تعليق الأعمال في المقرات الحكومية بسبب جائحة كورونا، مشدداً على أن استمرارية الدعم الشهري لمستفيدي “سكني” يأتي من أولويات “الصندوق العقاري”، مشيداً بالقرارات التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- للحد من انتشار فايروس كورونا، ودعمها غير المحدود في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية خدمة للوطن والمواطن.
وأشار إلى أن تقديم إيداع الدعم السكني الشهري يأتي تأكيداً على الدور الوطني لتمكين المواطن من السكن، مشيداً بالجهود السكنية والتمويلية المبذُولة من منظمة الإسكان بالتعاون مع الجهات التمويلية خلال هذه الفترة عبر إجراءات إلكترونية مبسطة لتسهيل حصول المستفيد على “القرض المدعُوم” إلكترونياً، بالتعاون مع شركاء النجاح في منظومة الإسكان والجهات التمويلية من البنوك وشركات التمويل، لافتاً إلى أن الصندوق عمل مبكراً منذ إعلان برنامج التحوّل عام 2017م على توفير كافة خدماته إلكترونياً والتي تغني المستفيد عن مراجعة فروع الصندوق في مناطق ومدن المملكة.
يُذكر أن صندوق التنمية العقارية خصص فريقاً يعمل على مدار الساعة عن بعُد لمساندة أو تقديم الدعم وذلك تسهيلاً لإجراءات الحصول على التمويل المدعُوم بكل يسر وسهولة، كما أن مركز العناية بالمستفيد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي مهيأة للرد على جميع الاستفسارات والأسئلة عن كل ما يتعلق بالبرامج والمبادرات والحلول التمويلية .

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