وزير الصحة البريطاني: التجارب البشرية على لقاح كورونا تبدأ غدا

المناطق_وكالات

أكّد وزير الصحة البريطاني مات هانكوك؛ في مؤتمر صحفي، أن الحكومة البريطانية تبذل كل ما في وسعها من أجل التوصل إلى لقاح ضد فيروس كورونا، وأوضح، أن التجارب البشرية على لقاح طوّرته جامعة أوكسفورد ستبدأ الخميس.

“هانكوك”؛ قال في المؤتمر الصحفي اليومي، إن الطريقة المثلى لهزيمة فيروس كورونا هي توفير لقاح.

وأعلن تخصيص 42.5 مليون جنيه إسترليني لمصلحة تجارب للقاحين طوّرتهما جامعتا “إمبيريال كوليدج لندن” وأوكسفورد، طبقاً لـ “بي بي سي”.

وسجّلت بريطانيا 823 حالة وفاة في المستشفيات مرتبطة بفيروس كورونا؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 17,337 حالة.