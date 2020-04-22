الكشف عن الاقتراح الأقرب لاستئناف مباريات دوري أبطال آسيا

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كشف داتو ويندرسون جون، الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مصير بطولة دوري أبطال آسيا، والتي توقفت على غرار دوريات العالم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وكان الاتحاد الآسيوي أعلن تأجيل مباريات البطولة منذ مارس الماضي حتى يونيو لحين إشعار آخر، خوفا من تفشي كورونا.

وقال جون في تصريحات لصحيفة “الرياضية”، يوم الأربعاء: “هذا الملف يتصدر أجندة الاتحاد القاري في الوقت الجاري في اجتماعاته ومناقشاته اليومية”، لافتا إلى تخطيطهم لجميع السيناريوهات المحتملة، حال استمرار فيروس كورونا إلى ما بعد أغسطس المقبل، مشددا على ضرورة إكمال البطولات الآسيوية بعد أن يصبح الوضع آمنا.

وأضاف: “الأقرب أن يتم استئناف دوري أبطال آسيا في أغسطس المقبل بنظام البطولات المجمَّعة، ولدينا طلب من دولة في غرب آسيا، لا أستطيع الإفصاح عن اسمها الآن، لاستضافة مباريات المجموعات الأربع”.

وأضاف الأمين العام للاتحاد القاري: “سنواصل المشاركة والتشاور مع جميع أصحاب المصلحة لاستكشاف كافة الخيارات الممكنة من أجل إكمال موسم 2020، مع وضع سلامة اللاعبين والمشاركين في مقدمة اهتماماتنا”.

وشدد: “نحن نشجع القرارات التي اتخذها الاتحاد السعودي، مثل إيقاف المباريات مؤقتا، وتخفيض رواتب اللاعبين، مع الالتزام بحلول عادلة بين الأندية واللاعبين”.

وعن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، ومدى تأثيرها في تأجيل كأس آسيا، أوضح: “هذه البطولات المشتركة تابعة لـ(فيفا)، والاتحاد الآسيوي جزء من مجموعة (فيفا)، لذا سيتم الكشف عن أي تغييرات من قِبل الاتحاد الدولي”.

وتسير الأندية السعودية بشكل جيد في دوري أبطال آسيا 2020، حيث يتصدر الأهلي مجموعته برصيد 4 نقاط، وينفرد التعاون بالمركز الأول بـ6 نقاط، فيما يحتل الهلال والنصر المركز الثاني في مجموعتهما بـ6 نقاط و4 نقاط.