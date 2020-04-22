احدث الأخبار

مدرب اللياقة ماجد العلي: التمارين المنزلية تجهز لاعب كرة القدم بنسبة 20 %
أبرز المواد
 538 إصابة و16 وفاة جديدة بفيروس كورونا في اليابان
أبرز المواد
 تعليم الشرقية يختتم برامج التدريب الالكتروني القائم عن بعد لشاغلي الوظائف التعليمية على مستوى المملكة
المنطقة الشرقية
 الكشف عن الاقتراح الأقرب لاستئناف مباريات دوري أبطال آسيا
أبرز المواد
 الكويت: تعافي 31 حالة من فيروس كورونا
أبرز المواد
 “نيجيرية” بعمر 68 سنة تنجب توأمين بعد صبر 43 عاماً
منوعات
 «الحج» تكشف سبب بقاء 200 معتمر من الجنسية المصرية والباكستانية واليمنية
أبرز المواد
 وزير الصحة البريطاني: التجارب البشرية على لقاح كورونا تبدأ غدا
أبرز المواد
 “الصندوق العقاري” يودع أكثر من مليار ريال في حسابات مستفيدي “سكني” لشهر إبريل 2020
أبرز المواد
 القبض على قائد مركبة دهس عاملاً في حفر الباطن
أبرز المواد
 استمرار اشتباكات المواطنين الاحوازيين مع قوات الاحتلال الإيراني لليوم الثاني
أبرز المواد
 المملكة تشارك في تجربة جامعة أكسفورد البريطانية للقاح ضد كورونا
أبرز المواد
مدرب اللياقة ماجد العلي: التمارين المنزلية تجهز لاعب كرة القدم بنسبة 20 %

مدرب اللياقة ماجد العلي: التمارين المنزلية تجهز لاعب كرة القدم بنسبة 20 %

أبرز المواد
538 إصابة و16 وفاة جديدة بفيروس كورونا في اليابان

538 إصابة و16 وفاة جديدة بفيروس كورونا في اليابان

أبرز المواد
تعليم الشرقية يختتم برامج التدريب الالكتروني القائم عن بعد لشاغلي الوظائف التعليمية على مستوى المملكة

تعليم الشرقية يختتم برامج التدريب الالكتروني القائم عن بعد لشاغلي الوظائف التعليمية على مستوى المملكة

المنطقة الشرقية
الكشف عن الاقتراح الأقرب لاستئناف مباريات دوري أبطال آسيا

الكشف عن الاقتراح الأقرب لاستئناف مباريات دوري أبطال آسيا

أبرز المواد

مدرب اللياقة ماجد العلي: التمارين المنزلية تجهز لاعب كرة القدم بنسبة 20 %

مدرب اللياقة ماجد العلي: التمارين المنزلية تجهز لاعب كرة القدم بنسبة 20 %
http://almnatiq.net/?p=856303
المناطق - الرياض

حث مدرب اللياقة للمنتخب السعودي لكرة القدم ماجد العلي ممارسي الرياضة على الاستمرار والمواظبة عليها داخل المنازل وإعداد برامج رياضية لا تطلب الكثير من المساحات والمعدات مثل التمارين على الأجهزة الرياضية والتمارين الهوائية والبطن والضغط وغيرها ، وذلك لتحسين الصحة البدنية وتحسين المزاج والتخلص من القلق والتوتر .
وبين أن على ممارسي الرياضة وضع برامج تدريبية يومية متنوعة والمحافظة على مواعيدها ، وأيضا تنسيق النظام الغذائي الجيد لاكتساب النشاط لعمل التدريبات .
وقال العلي :” لاعب كرة القدم من خلال تمارينه المنزلية اليومية لن يكون جاهز للعودة للمنافسات والمباريات للإختلاف الكبير بين تمارين المنزل والملعب ” مؤكداً أن اللاعب سيكون جاهز بنسبة 20 % فقط إذ كان مواظبا على برنامج مدرب اللياقة الخاص به ، حيث إن الأندية ستبدأ الإعداد البدني لفريق كرة القدم من الصفر .
يذكر أن المدرب الوطني ماجد العلي سبق تدريب أندية الشعلة والهلال والنصر والشباب والفيصلي الأردني والرائد والرياض ، وهو أحد المتخصصين في مجال اللياقة البدنية منذ 18 عامًا .

روابط ذات صلة

538 إصابة و16 وفاة جديدة بفيروس كورونا في اليابان

538 إصابة و16 وفاة جديدة بفيروس كورونا في اليابان
الكشف عن الاقتراح الأقرب لاستئناف مباريات دوري أبطال آسيا

الكشف عن الاقتراح الأقرب لاستئناف مباريات دوري أبطال آسيا
الكويت: تعافي 31 حالة من فيروس كورونا

الكويت: تعافي 31 حالة من فيروس كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*