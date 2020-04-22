شاهد.. تضرر مدخل القاعية الشمالي من الأمطار الغزيرة

المناطق - الرياض

تضرر مدخل القاعية الشمالي، من الأمطار الغزيرة التي هطلت عصر أمس، وفقا لما أظهره مقطع فيديو ترصده المناطق لقرائها.

وبحسب المقطع، فقد بدا مدخل القاعية الشمالي، وقد تهدمت أرصفة طرقه بشكل شبه كامل وذلك بسبب قوة الأمطار وغزارتها.

وشهدت منطقة الرياض خلال الأيام الماضية هطول أمطار تميل إلى الغزارة، بالتزامن مع هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على عدة مناطق في المملكة.

وتسببت الأمطار في جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق.