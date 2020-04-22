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رغم الارتفاع في الإصابات.. إسبانيا تخطط لرفع “قيود كورونا”

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رغم الارتفاع في الإصابات.. إسبانيا تخطط لرفع “قيود كورونا”

رغم الارتفاع في الإصابات.. إسبانيا تخطط لرفع “قيود كورونا”
http://almnatiq.net/?p=856319
المناطق - وكالات

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث، الأربعاء، إن حكومته تعتزم البدء في إنهاء إجراءات العزل العام المتعلقة بفيروس كورونا في النصف الثاني من شهر مايو.

وذكر سانتشيث في جلسة برلمانية سيطلب خلالها من النواب تمديد حالة الطوارئ حتى التاسع من مايو، أنه سيتم تخفيف القيود ببطء وبالتدريج لضمان سلامة المواطنين.

وأعلنت إسبانيا إجراءات العزل العام في البلاد للمرة الأولى في 14 مارس.

وكانت إسبانيا قد أكدت الثلاثاء ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 204178 حالة، في حين وصل تعداد الوفيات الناجمة عن الوباء إلى 21282.

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