435 حالة وفاة جديدة في إسبانيا بفيروس كورونا

المناطق - وكالات

سجلت إسبانيا 435 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في زيادة طفيفة لليوم الثاني على التوالي، مما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 21 ألفاً و717 .

وأوضحت وزارة الصحة الإسبانية أن عدد الإصابات بلغ أكثر 208 آلاف.

وكانت إسبانيا قررت تمديد إجراءات العزل حتى التاسع من مايو، مع تخفيفها بشكل طفيف ليتاح للأطفال الخروج قليلا ابتداءً من الأحد.