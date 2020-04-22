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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 6541.47 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 6541.47 نقطة
http://almnatiq.net/?p=856343
المناطق - الرياض

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 44.75 نقطة ليقفل عند مستوى 6541.47 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.9 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 199 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 187 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 149 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 40 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات العالمية, بروج للتأمين, سافكو, الزامل للصناعة, وكهرباء السعودية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أسمنت السعودية, الشرقية للتنمية, أسترا الصناعية, السعودي الفرنسي, والأهلي فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.90% و 4.73% .
فيما كانت أسهم شركات سيرا, الإنماء، زين السعودية, أرامكو السعودية, والراجحي هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سيرا, الإنماء, الراجحي, سابك، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 248.95 نقطة ليقفل عند مستوى 7793.52 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 30 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 422 ألف سهم تقاسمتها 1128 صفقة.

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