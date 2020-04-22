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بلدية القطيف تضبط أربعة مسالخ عشوائية مخالفة وتضبط 230 كلغ مواد غذائية فاسدة
http://almnatiq.net/?p=856344
القطيف - المناطق

ضبطت بلدية محافظة القطيف، أمس «الثلاثاء»، أربعة مسالخ عشوائية في إحدى المزارع بالمحافظة، تمارس الذبح دون ترخيص وفي بيئة غير صحية، إضافة إلى افتقاد العاملين فيه للنظافة الشخصية، وعدم حصولهم على شهادات صحية، واستخدام أدوات غير نظيفة في عمليات الذبح والتجهيز، وتدني النظافة العامة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني، أن الفرق الرقابية التابعة للبلدية ضبطت المسالخ المخالفة ضمن الجولات الرقابية على المزارع، لافتا الى أن المسالخ عشوائية ومخالفة للاشتراطات الصحية، ومنها تدني مستوى النظافة، بالإضافة إلى بيع لحوم مجهولة المصدر، وطبقت لائحة الجزاءات البلدية بحقهم، داعيا الجميع للتعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أي اشتباه لوجود أسماك أو لحوم او مواد غذائية فاسدة أو ممارسات غير سليمة من خلال مركز البلاغات 940.

وأشار إلى أن الذبح العشوائي له نتائجه السلبية على الأفراد والمجتمع بصفة عامة كون من يقومون بذلك عمالة غير مختصة، ولم تحصل على شهادات صحية، إضافة إلى أن غياب الفحص البيطري للأنعام قبل وبعد الذبح يعرض المستهلك لخطر الإصابة بالأمراض، والذبائح للفساد السريع بسبب تعرضها للملوثات الخارجية، مما يسبب تكاثر البكتيريا والجراثيم المسببة للأمراض المختلفة في اللحوم، مؤكداً بأن الفرق الرقابية تقوم بجولات واسعة النطاق لرصد المخالفات الصحية.

وأبان أن البلدية قامت خلال الـ 24 ساعة الماضية قامت بإتلاف ١٨٠ كيلو جرام من الأسماك الفاسدة و١٥٠ كجم من محل لبيع الخضار والفواكه لظهور علامات الفساد عليها، كما تم إغلاق محل لبيع الدجاج لعدم حصوله على رخصة مزاولة النشاط، وإغلاق مخبز عربي لمخالفته الاشتراطات الصحية إضافة لكونه من الأنشطة الغير مستثناه من قرار الإغلاق، كما تم إغلاق محل رديترات في عنك لفتحه المحل خلال فترة منع التجول دون ترخيص، ومحلان تبريد وتكييف لعدم وجود رخصة مزاولة النشاط، كما تم إغلاق محل مفروشات بالجش لمخالفته الإجراءات الاحترازية، وتنذر ملحمتين إنذاراً نهائيا لمخالفتهما بعض الاشتراطات الصحية.

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