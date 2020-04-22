ترقية محافظ فيفاء الى المرتبة الثانية عشر

جازان -فضه عطيف :

صدرت موافقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ، بناء على مارفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، بترقية محافظ فيفاء الأستاذ سفر بن سعد الشهراني – إلى المرتبة – الثانية عشر.

وقد عبّر محافظ فيفاء سفر الشهراني عن سعادته بهذه الثقة التي أولتها له القيادة الرشيدة -حفظها الله- مقدماً شكره وامتنانه لسمو وزير الداخلية ولسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه -حفظهم الله- ، متمنياً أن يكون عند حسن الظن لخدمة الدين والملك والوطن.

وتتقدم صحيفة “ … ” بخالص التهنئة لمحافظ فيفاء بمناسبة الترقيه وتتمنى له التوفيق في عمله لخدمة الوطن والمواطن .