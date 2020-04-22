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أمانة الاحساء.. تواصل الخطط الاحترازية لـ (COVID19) وتصادر 800 كيلوغرام ” لحوم بيضاء ” من مسكن عمالة
http://almnatiq.net/?p=856354
الاحساء - المناطق

فيما تتواصل خطط أمانة الاحساء الاحترازية والوقائية ضد فايروس كورونا المستجد (COVID19) المتضمنة لبرامج التطهير والتعقيم والنظافة العامة في الطرقات والمباني والمرافق العامة والاحياء مع توسيع النطاق التنفيذي لها خلال فترة منع التجوّل، انطلاقا من خطط الامانة باعتبار القطاع البلدي خط الدفاع الأول في مواجهة انتشار الفايروس تحقيقاً لسلامة افراد المجتمع، افاد المتحدث الرسمي للامانة خالد بن محمد بووشل انه وامتداداً لجهود المتابعة والرقابة الشاملة لمنشأت ومنافذ الصحة العامة والمتزامنة مع جهود تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية ضد الفايروس ، ضبطت الامانة ممثلة ببلدية الهفوف مطعماً يعمد القائمين عليه من العمالة بتخزين مايُقدر بـ 800 كيلوغرام من اللحوم البيضاء (اسماك وروبيان ) بالاضافة الى كميات كبيرة من توابل تحضير الاطعمة في مسكنهم ومخالفة الاشتراطات الصحية والمهنية لمزاولة انشطة الصحة العامة ( منافذ تقديم الاغذية ” المطاعم ” )، مشيراً الى انه تم اغلاق الموقع احترازياً ومصادرة واتلاف المضبوطات ، مع تطبيق الجزاءات بحق المخالفين وفق لائحة وزارة الشؤون البلدية والقروية رقم 218 .

واكد بووشل على تكثيف الامانة ببلدياتها الفرعية لجهود الرقابة الشاملة لمنشآت الصحة العامة ومنافذ تقديم الاطعمة ومراكز المستلزمات الاستهلاكية ، والتي تتم بصفة مستمرة لتطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية ضد انتشار فايروس كورونا المستجد (COVID19) ، والتأكيد على تلك المنشأت بتطبيق إجراءات الوقاية المتبعة في هذا الشأن ومنها ( تطهير وتعقيم مرافق المنشأة وعربات التسوق والوسائل الاخرى المستخدمة في التبضّع ، توفير المعقمات واغطية الايدي ” القفازات ” للمستهلكين والعاملين ، الالتزام بعدم التزاحم داخل المحال ، وضع ملصقات ارضية في المنشأة لتوجيه الافراد بضرورة وجود مسافة لا تقل عن متر واحد بين الفرد والآخر ).

وأضاف بووشل …في حين تتم وبصفة مستمرة خطط الامانة الاحترازية والوقائية، والتي سوف تستمر خلال شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال القيام بأعمال التطهير والتعقيم وخطط النظافة العامة في الطرقات والمباني والمرافق العامة والاحياء ، وكذلك غسيل وتطهير حاويات وصناديق النفايات عبر استخدام الاجهزة الخاصة بعمليات الرش والتعقيم ، واعمال التنظيف ” الكنس والغسل” الآلي للطرقات والارصفة وجولات تعقيم الساحات والطرق التجارية وذلك بالتطهير عبر الاجهزة الرذاذية الخاصة بأعمال التطهير، بالإضافة الى خطط رش المبيدات الحشرية وتعقيم وتطهير واجهات المنازل في الاحياء الغير مخدومة بالصرف الصحي ، على ان يكون ذلك على نطاق اوسع وبمجال اشمل اثناء الفترة الممتدة لمنع التجوّل .

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