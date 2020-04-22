أمانة المدينة المنورة وبلدياتها تنهي استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك

المناطق _ المدينة المنورة

أنهت أمانة منطقة المدينة المنورة وبلدياتها استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك 1441هـ عبر إعداد خططها التشغيلية لتكثيف أعمال الرقابة على المنشآت الغذائية وتكثيف أعمال النظافة والغسيل والتطهير والتعقيم ومكافحة آفات الصحة العامة بأحياء وطرق وميادين المدينة المنورة .

وأوضح أمين منطقة المدينة المنورة المكلف المهندس فهد بن محمد البليهشي أن خطط الأمانة وبلدياتها التشغيلية لشهر رمضان المبارك لهذا العام 1441هـ روُعي فيها مواصلة استكمال الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19 ) ، مؤكدا أن الفرق الرقابية في الأمانة وبلدياتها تكُثف أعمال الرقابة على المنشآت الغذائية للتأكد من طرق عرض وتخزين المواد الغذائية والتأكد من سلامة الغذاء المقدم لأهالي المدينة المنورة والتأكد من تطبيق إجراءات مراقبة درجات حرارة مقدمي خدمات طلبات التوصيل في المراكز التجارية .

وتابع المهندس البليهشي موضحا أن خطة الأمانة تشمل متابعة ومراقبة إداء المسالخ ونقاط الذبح التي تقوم بتقديم خدمات متخصصة في عمليات ذبح الأنعام والكشف البيطري عليها للتأكد من سلامتها ، فيما تكثّف فرق النظافة والإصحاح البيئي من أعمالها الميدانية التي تشمل الغسيل والتعقيم والتطهير ومكافحة آفات الصحة العامة في مختلف أحياء المدينة المنورة بهدف الوصول إلى أعلى معدلات مستوى النظافة والإصحاح البيئي .

واهابت أمانة منطقة المدينة المنورة بالمواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية وفي حال رصد ملاحظة أو مخالفة بلدية يمكن التواصل مباشرة عبر مركز الطوارئ على الرقم (940) أو عبر تطبيق (بلدي 940) المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية .