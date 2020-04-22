توقيع برنامج تبادل بيانات بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية ومكتب الملكية الفكرية الكوري

المناطق _الرياض

وقعت الهيئة السعودية للملكية الفكرية برنامج تبادل بيانات الملكية الفكرية مع مكتب الملكية الفكرية الكوري وذلك خلال الاجتماع السادس بين الجانبين المنعقد افتراضياً عن بعد اليوم الأربعاء 29 شعبان 1441هـ الموافق 22 أبريل 2020م، وذلك في إطار مذكرة التفاهم في مجال الملكية الفكرية الموقعة بين الجانبين بتاريخ 25 سبتمبر 2018م.

يهدف البرنامج إلى توفير المعلومات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية وإتاحتها للجمهور من خلال تبادل بيانات مجالات الملكية الفكرية وتتمثل في براءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية المنشورة والمسجلة في البلدين.

إذّ تعمل الهيئة على توسيع نطاق وحجم تغطية بيانات الملكية الفكرية وتوافرها لدى مركز معلومات الملكية الفكرية التابع للهيئة لتمكين المخترعين والمبتكرين السعوديين من البحث في الابتكارات والتقنيات السابقة على المستوى الدولي لنقل التقنية وتطوير حلول واختراعات جديدة، كما يهدف البرنامج إلى تعريف مجتمعات الأعمال والمجتمعات العلمية والبحثية الدولية بحقوق الملكية الفكرية المسجلة في البلدين.

الجدير بالذكر أنه تم توقيع على برنامج الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية ومكتب الملكية الفكرية الكوري، في العاصمة الكورية سيؤول.

بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وفخامة رئيس جمهورية كوريا مون جاي إن بتاريخ 26 يونيو 2019م .